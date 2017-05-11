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مطار المؤسس يحتفي بـ«الشهري» الفائز ببطولة العالم في مجال البيئة والطاقة

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مطار المؤسس يحتفي بـ«الشهري» الفائز ببطولة العالم في مجال البيئة والطاقة

تواصل – نايف الحربي:

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مساء اليوم الأربعاء، الطالب فارس الشهري من مدارس دار الفكر، الفائز بالمركز الأول والميدالية الذهبية (فئة الهندسة) في البطولة العالمية للبحث العلمي في مجال البيئة والطاقة المستدامة.

وكان في استقبال الطالب الشهري، عدد من قيادات مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومسؤولي التعليم والتربويين، وقيادات ومنسوبي مدارس دار الفكر، وعدد من وسائل الإِعْلَام، ولفيف من أقارب الطالب، وتم الاستقبال بالورد والهدايا.

وقدم الطالب الشهري شكره وتقديره لإدارة المطار على الاستقبال والاحتفال، مؤكداً بأنه يشعر بالفخر لمشاركته باسم وطنه في المسابقة العالمية، وتمكنه من الحصول على الميدالية الذهبية.

من جهته، قال تركي بن معلوي الذيب مدير العلاقات العامة والإعلام في مطار الملك عبدالعزيز الدولي: إن احتفاء إدارة المطار بالطالب فارس الشهري تأتي من منطلق تشجيع أبناء الوطن على تحقيق الإنجازات التي تساهم في رفع سمعة المملكة في المحافل العالمية، مُشِيرَاً إلى حرص إدارة المطار على مشاركتهم مشاعر الفرحة بهذا الإنجاز الذي يسجل للوطن.

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