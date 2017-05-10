عمومية «الحسبة» تناقش تقريرها السنوي والقواعد التنفيذية

تواصل – مكة المكرمة:

عقدت الجمعية العلمية السعودية للحسبة، جلستها العمومية السنوية في دورتها الثالثة مساء، اليوم الأربعاء، بقاعة الأمير فيصل بن فهد بمقر جامعة أم القرى في العزيزية بمكة المكرمة.

وافتتحت الجلسة بآيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة رئيس الجمعية الدكتور خالد الشمراني، الذي أكد على سمو أهداف الجمعية، والسعي في تحقيقها بما يخدم الجمعية وأعضاءها.

عقب ذلك، تم تلاوة القواعد التنفيذية للجمعية، والتي من المزمع رفعها لمدير الجامعة تَمْهِيدَاً لاعتمادها رسمياً، وخُتم الاجتماع باستعراض التقرير السنوي للجمعية، وأبرز ما تحقق من برامج وأنشطة، كما تم استعراض كذلك التقرير المالي لمصروفات ومدخولات الجمعية.