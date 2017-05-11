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لفتة إنسانية.. وكيلة «التعليم» للبنات تزور معلمة مصابة بالسرطان في منزلها لتكريمها

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لفتة إنسانية.. وكيلة «التعليم» للبنات تزور معلمة مصابة بالسرطان في منزلها لتكريمها

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

قامت وكيلة وزارة التعليم للبنات الدكتورة هيا العواد، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى منزل المعلمة ريم العتيبي المصابة بمرض السرطان لتكريمها.

وقال متحدث وزارة التعليم، مبارك العصيمي، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “نيابة عن معالي وزير التعليم وكيلة التعليم للبنات الدكتورة هيا العواد، تزور المعلمة ريم العتيبي بمنزلها لتكريمها”.

وكان مغردون دشنوا وسماً بِعُنْوَان: “المعلمة ريم العتيبي”، التي تعمل في ثانوية أم المؤمنين عائشة بالحرس الوطني بالرياض، تَقْدِيرَاً لها بعد إرسال هدايا لطالباتها في حفل التخرج، بعد أن حبسها مرضها عن المشاركة معهن.

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