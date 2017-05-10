ضبط مواطن انتحل صفة رجل أمن لسلب أموال المارة بـ«مكة»

تواصل – خالد العبدالله:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، من ضبط مواطن في العقد الرابع، انتحل صفة رجل أمن للنصب على المارة وسلب أموالهم.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن شرطة محافظة جدة تلقت عَدَدَاً من البلاغات تتضمن قيام شخص بانتحال صفة رجل أمن، وسلب المارة والاعتداء عليهم بالضرب.

وأَضَافَ القرشي، أنه نَظَرَاً لأهمية تلك البلاغات تم تشكيل فريق عمل بحث وتحرٍّ ميداني، ووضع الخطط اللازمة لتعقب الجاني، وتحديد هويته وسرعة الإِيقَاع به.

وأَشَارَ إلى أن الجهود أَسْفَرَتْ، بِفَضْلِ من الله، من تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من ضبط المتهم، حيث اتضح أنه مواطن في العقد الرابع من العمر من أرباب السوابق، تم إيقافه وبسماع أقواله مَبْدَئِيّاً أَقَرَّ بما نُسب إليه وجاءت مطابقة لما هو مقيد في سجلات ضبط البلاغات، وسيتم إحالته لجهة الاختصاص.