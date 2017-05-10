 استفتاء تواصل: إيقاف استقدام أطباء الأسنان يحارب البطالة ويدعم الخريجين السعوديين | صحيفة تواصل الالكترونية

استفتاء تواصل: إيقاف استقدام أطباء الأسنان يحارب البطالة ويدعم الخريجين السعوديين

0
استفتاء تواصل: إيقاف استقدام أطباء الأسنان يحارب البطالة ويدعم الخريجين السعوديين

تواصل – فريق التحرير:

أيد غالبية المشاركين في «استفتاء تواصل» لهذا الأسبوع، قرار إيقاف استقدام أطباء وطبيبات الأسنان، معتبرين أن القرار يعد دعمًا للخريجين السعوديين ويساهم في محاربة البطالة.

وجاء سؤال الاستفتاء – الذي شَارَكَ فيه  5732 من متابعي الصحيفة – “ما رأيك في قرار إيقاف استقدام أطباء الأسنان؟” وصوَّت 72% منهم للخيار الأول بأن القرار يدعم الخريجين السعوديين، بينما رأى 19% أن القرار سيتسبب في رفع أسعار الخدمة الطبية لعلاج الأسنان ويبعد بعض الكفاءات الأجنبية المميزة.

وقال صاحب معرف “عقيل” إن الخريحيين السعوديين يستحقون من يدعمهم ويوقف معهم ومن يريد العلاج عند الإجانب فليذهب إليهم في بلدانهم،  وأكدت “حريصة، أن ابن وبنت البلد أفضل من الأجانب وهم أولى منهم.

وعلى الجانب الآخر قال فهد عسيري: بالأمانة سواء كان مقيمًا أو مواطنًا كلهم فيهم الخير والبركة خاصة أطباء بلاد الشام واليمن، فيما اعترض صاحب معرف “سلااام” على القرار متوقعًا أن يتسبب في زيادة السفر للخارج لعلاج الأسنان.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد أعلن إيقاف استقدام أطباء وطبيبات الأسنان، لتميز الأطباء والطبيبات السعوديين وذلك بالاتفاق مع وزارة العمل.

شاهد ايضا

«التدريب المهني» تغلق 12 معهداً أهلياً مخالفاً بعدة مناطق في المملكة

«التدريب المهني» تغلق 12 معهداً أهلياً مخالفاً بعدة مناطق في المملكة

«المرور»: أنظمتنا لا تسمح بفحص مخالفات المالك.. وعلى المشتري السداد

«المرور»: أنظمتنا لا تسمح بفحص مخالفات المالك.. وعلى المشتري السداد

بالفيديو.. عبدالمجيد الفوزان: والدتي هي صاحبة فكرة مبادرة «شكراً أمين المدرسة»

بالفيديو.. عبدالمجيد الفوزان: والدتي هي صاحبة فكرة مبادرة «شكراً أمين المدرسة»

ضبط مواطن انتحل صفة رجل أمن لسلب أموال المارة بـ«مكة»

ضبط مواطن انتحل صفة رجل أمن لسلب أموال المارة بـ«مكة»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>