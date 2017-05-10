استفتاء تواصل: إيقاف استقدام أطباء الأسنان يحارب البطالة ويدعم الخريجين السعوديين

تواصل – فريق التحرير:

أيد غالبية المشاركين في «استفتاء تواصل» لهذا الأسبوع، قرار إيقاف استقدام أطباء وطبيبات الأسنان، معتبرين أن القرار يعد دعمًا للخريجين السعوديين ويساهم في محاربة البطالة.

وجاء سؤال الاستفتاء – الذي شَارَكَ فيه 5732 من متابعي الصحيفة – “ما رأيك في قرار إيقاف استقدام أطباء الأسنان؟” وصوَّت 72% منهم للخيار الأول بأن القرار يدعم الخريجين السعوديين، بينما رأى 19% أن القرار سيتسبب في رفع أسعار الخدمة الطبية لعلاج الأسنان ويبعد بعض الكفاءات الأجنبية المميزة.

وقال صاحب معرف “عقيل” إن الخريحيين السعوديين يستحقون من يدعمهم ويوقف معهم ومن يريد العلاج عند الإجانب فليذهب إليهم في بلدانهم، وأكدت “حريصة، أن ابن وبنت البلد أفضل من الأجانب وهم أولى منهم.

وعلى الجانب الآخر قال فهد عسيري: بالأمانة سواء كان مقيمًا أو مواطنًا كلهم فيهم الخير والبركة خاصة أطباء بلاد الشام واليمن، فيما اعترض صاحب معرف “سلااام” على القرار متوقعًا أن يتسبب في زيادة السفر للخارج لعلاج الأسنان.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد أعلن إيقاف استقدام أطباء وطبيبات الأسنان، لتميز الأطباء والطبيبات السعوديين وذلك بالاتفاق مع وزارة العمل.