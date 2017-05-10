بالفيديو والصور.. هطول أمطار غزيرة على الرياض ومكة والطائف

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

شهدت العديد من المناطق والمحافظات بالمملكة، اليوم الأربعاء، هطول أمطار خفيفة إلى غزيرة، على الحرم المكي بالعاصمة المقدسة.

كما شهدت محافظة فيفاء هطول أمطار غزيرة، وأيضاً حي الخليج بشرق الرياض، كما شهد الجزء الجنوبي الغربي من العاصمة أمطاراً خفيفة، وأجواء ضبابية امتدت منذ وقت الظهيرة وحتى مساء اليوم.

وامتد هطول الأمطار ليشمل محافظة الطائف، حيث وثَّقت كاميرات المواطنين لحظة هطول الأمطار؛ ما أدى إلى حجب جزئي للرؤية أمام السيارات، لجأ السائقون إلى استعمال الإضاءة لتجنب حوادث الاصطدام.