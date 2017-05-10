5 نصائح صحية لتطبيق أمثل لقطرات العين

تواصل – وكالات:

الكثير من المرضى لا يعرفون كيفية استخدام القطرات العينية بشكل صحيح، ودون أن تسيل المادة الدوائية على الوجه، وفي هذا الصدد، تقدم الأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة النصائح التالية لتطبيق أمثل للقطرات العينية:

1- قم أولاً بغسل يديك جيداً، ثم خذ زجاجة القطرات العينية وحركها ببطء لمدة 30 ثانية.

2- قم بإسناد رأسك للخلف، ثم شد جفنك السفلي بالإبهام نحو الأسفل، وشد الجفن العلوي بسبابتك نحو الأعلى.

3- قرب القطارة من عينك مع الحرص على ألا يحدث تماس بين القطارة نفسها والعين. اضغط على القطعة المطاطية واسمح لقطرة واحدة من المادة الدوائية، أن تسقط ضمن الجيب الذي شكله الجفن السفلي مع العين، وإذا كانت تعليمات الطبيب تقضي بوضع أكثر من قطرة واحدة، فانتظر لمدة 3-4 دقائق قبل إسقاط القطرة الثانية.

4- أغلق عينيك لدقيقة واحدة، ثم قم بتطبيق ضغط عند نقطة التقاء الجفنين بالأنف.

5- قم بمسح الفائض من المادة الدوائية باستخدام منديل نظيف، واغسل يديك مجدداً.