لهذا السبب.. يفضل المسافرون عصير الطماطم على متن الطائرات!

تواصل ـ وكالات:

يحظى عصير الطماطم بشعبية كبيرة على متن الطائرات، فربما لم تسأل نفسك من قبل، لماذا يفضل المسافرون تناول هذا المشروب عن باقي العصائر خلال رحلاتهم الجوية بصفة خَاصَّة؟

ويرجع ذلك إلى تأثير ضغط المقصورة على حواسنا؛ إِذْ يكون تحديد المذاق الحلو والمالح أصعب بـ30%، وَفْقَاً لدراسة أجراها معهد فراونهوفر للفيزياء في ألمانيا عام 2010، حيث يقول العلماء: ‘‘إن صوت محرك الطائرة يؤثر على حاسة التذوق، التي تصبح أقل حساسية في الارتفاعات الشاهقة أثناء الطيران، وبذلك لا نتحكم بها بدرجة كبيرة‘‘.

وأَوْضَحَ الخبير تشارلز سبينس، رئيس مختبر بحوث كروسمودال في جامعة أكسفورد ومؤلف كتاب: “Gastrophysics، The New Science if Eating” حول هذا الموضوع: ترى مضيفي الطيران يتنقلون بعربة الأكل في كل مكان، ونجد أن هناك حوالي شخص من أربعة أشخاص يطلبون عصير الطماطم على متن الطائرة، في حين لن يفعل ذلك أَبَدَاً على الأرض”، حسبما نقل موقع بيزنس انسايدر.

وإذا قدمت للناس عصير الطماطم على الأرض وعلى متن الطائرة وسألت: “كيف تجد مذاقه مختلفاً بالنسبة لك؟ فسيميل مذاقه في الأرض إلى الترابي، في حين على متن الطائرة، سيقولون في كثير من الأحيان أن له طعمَاً مَنَعَشاً، وأكثر حمضية وسوف ينال إعجابهم في النهاية.