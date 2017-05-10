باحثون يطورون آلة لعلاج حروق الجلد بطريقة مذهلة!

تواصل – وكالات:

نجح باحثون بريطانيون في تطوير آلة جديدة تمكن المصابين بحروق الجلد من الشفاء بطريقة هائلة، حيث تقوم هذه الآلة برشّ الخلايا الجلدية على الجروح الناتجة عن الحروق؛ لتساعدهم في تسريع عملية الشفاء ونمو خلايا جلدية جديدة.

وذكر أحد العاملين في مستشفى “Queen Elizabeth”: ‘‘أن الموافقة على استخدام مثل هذه الآلة سيساعد الأطباء في علاج الحروق الكبيرة التي يواجهونها، كما ستتم هذه العملية بسرعة وسهولة أكثر من الطرق التقليدية‘‘.

وَأَكَّدَتْ أبحاث طبية أن هذه الآلة ستكون مفيدة في حالات الحروق الكبيرة ودرجة شدتها، حيث يحتاج المريض في هذه الحالة إلى علاج مدة طويلة، ويقوم خلالها الأطباء برقع الجلد من مناطق أخرى في الجسم، هذه العملية مؤلمة وتترك لدى المصاب عادة ندوباً دائمة.

أما عن طريق استخدام الآلة الجديدة التي تدعى (Skin Gun) سيتجنب المصاب كل هذا الألم، فهي تعمل على تشجيع الخلايا الجلدية على إعادة النمو مُجَدّدَاً بوقت قصير جِدّاً لا يتجاوز 4 أَيَّام تَقْرِيبَاً، بملمس ووظائف مماثلة تَمَامَاً للخلايا الجلدية السابقة.

وتقوم الآلة على أخذ عينة صغيرة من خلايا الجلد الخَاصَّة بالمصاب لتعمل على فصل الخلايا الجذعية؛ ومن ثم إعادة رشها على الجروح، هذه العملية تستغرق ما يقارب الـ 90 دقيقة فقط.

وأفَادَ الباحثون القائمون على تطوير هذه الآلة أنها تمت تجربتها على أكثر من 60 مصاباً وحققت نتائج باهرة جِدّاً، ومن المتوقع أن يتم عرضها على هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لاعتمادها.