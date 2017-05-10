تراجع صافي أرباح «تويوتا» لأول مرة منذ 5 أعوام

تواصل – وكالات:

أعلنت عملاق صناعة السيارات اليابانية “تويوتا”، عن تراجع أرباحها بنسبة 20.9% خلال العام الماضي 2016، لتسجل أول تراجع في صافي الأرباح منذ خمس سنوات.

وكشفت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن أرباحها بلغت في 2016، نحو 1.83 تريليون ين ياباني (16.05 مليار دولار)، ويأتي تراجع صافي أرباح الشركة خلال العام الماضي، تزامناً مع ارتفاع قيمة الين الياباني لأعلى مستوى في عامين، الذي أثر على قيمة الصادرات.

وأضاف البيان، أن عدد المركبات المباعة للشركة اليابانية في 2016، بلغ نحو 10.258 مليون مركبة حول العالم، صعوداً من 10.19 مليون مركبة في العام السابق عليه، بنسبة صعود بلغت 0.66%، بحسب وكالة “الأناضول”.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد الوحدات المباعة لـ”تويوتا”، العام الماضي، إلا أنها حلت ثانياً كأعلى مبيعات مركبات في العالم، بعد عملاق السيارات الألماني “فولكس فاجن”.