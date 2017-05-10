 «رابطة العالم الإسلامي»: هذا نص تصريح الأمين العام حول قوانين «حظر الحجاب» | صحيفة تواصل الالكترونية

«رابطة العالم الإسلامي»: هذا نص تصريح الأمين العام حول قوانين «حظر الحجاب»

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«رابطة العالم الإسلامي»: هذا نص تصريح الأمين العام حول قوانين «حظر الحجاب»

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

قالت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الأربعاء؛ إن تصريح الأمين العام حول حجاب المسلمة في البلاد غير الإسلامية: إنه “سبق نشره وإيضاحه عدة مرات وتم نقله للمراسلين الأجانب”.

وأوضحت الرابطة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن نص التوضيح هو “على المسلم احترام دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيش فيها كما هو عهده عندما دخلها، وعليه المطالبة بخصوصيته كالحجاب وفق المتاح قانوناً”.

وأضافت: “إذا رُفض طلبه فعليه الالتزام بقرار الدولة، فإن كان مضطراً بقي وله حالة الضرورة، وإلا فعليه مغادرة البلد واحترام عهده وميثاقه عندما دخلها”.

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