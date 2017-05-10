أمير الباحة يدعو المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ والقبض على مروجي المخدرات

تواصل – محمد المقصّي:

تسلَّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، نسخة من التقرير الإحصائي لجهود مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سُمُوِّه في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد مناحي بن سعد السبيعي، الذي قدم لسُمُوِّه شَرْحَاً مفصلاً عن ما تضمنه التقرير، مبرزاً النتائج التي تم تحقيقها في مجال مكافحة المخدرات والحد من انتشارها.

ونوه سمو أمير منطقة الباحة، بما تضمنه التقرير من منجزات أبرزت الجهود الكبيرة لرجال مكافحة المخدرات، مُثَمِّنَاً ما تبذله إدارة مكافحة المخدرات بالباحة، وتعاونها مع الجهات الأمنية بالمنطقة في مجال مكافحة هذه السموم، وما تحقق لها من إنجازات في الحفاظ على مكتسبات الوطن.

وَأَكَّدَ سُمُوُّه، على كافة الجهات الأمنية بالمنطقة والمواطنين بضرورة التعاون في الإبلاغ والقبض على مروجي المخدرات والحد من تهريبها، في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حَفِظَهُم اللَّهُ – من دعم ورعاية لكافة الأعمال والجهود الأمنية والتوعوية الهادفة لتعريف أبناء هذا الوطن بشرورها وأضرارها وحمايتهم من مخاطرها.

حضر الاستقبال المدير العام لمكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري، والمدير العام لعلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي.