 «بوذيون» يهاجمون المنازل ويرهبون المسلمين في ميانمار | صحيفة تواصل الالكترونية

«بوذيون» يهاجمون المنازل ويرهبون المسلمين في ميانمار

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«بوذيون» يهاجمون المنازل ويرهبون المسلمين في ميانمار

تواصل ـ وكالات:

هاجم بوذيون عَدَدَاً من بيوت المسلمين في حي منغلاتون بمدينة رانغون في ميانمار؛ مَا أَسْفَرَ عن إصابة أحد المسلمين بإصابات متوسطة وانتشار الذعر والخوف بين الأهالي المسلمين، وإرهابهم.

وقال مصدر مطلع لـ”وكالة أنباء أراكان”: ‘‘إن مجموعة كبيرة من البوذيين من منظمة 969 المتطرفة حاولوا اقتحام بعض المساكن الواقعة في المربعات 121، 122، 123 من حي منغلاتون؛ بِحُجَّة أنها تؤوي مخالفين للقانون، لكن الأهالي المسلمين منعوا من تقدمهم؛ مِمَّا أَسْفَرَ سقوط أحدهم بإصابة متوسطة‘‘.

وأضاف، أن السلطات الميانمارية، لم تقم بأي تدخل تجاه الحدث؛ وَهُوَ مَا يُشِير إلى التأييد الضمني لهذه الهجمات واحتمالية وقوعها في أَي وقت، وأُصِيبَ السكان المسلمون بالذعر جَرَّاء ما حصل؛ بِسَبَبِ انحياز السلطات لصفوف البوذيين.

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