بلدية الخرج تبدأ صرف تعويضات نزع الملكية بطريق الأمير سلطان في «السيح»

تواصل ـ واس:

بدأت بلدية الخرج، اليوم الأربعاء، صرف تعويضات نزع الملكية لأصحاب العقارات الواقعة على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمدينة السيح.

وأَوْضَحَ رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري، أن التعويض جاء بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية، على بدء إجراءات نزع ملكية العقارات لصالح توسعة طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، مُشِيرَاً إلى أن المشروع يَأْتِي ضمن المشروعات التطويرية الجاري تنفيذها في مدينة السيح حاضرة الخرج.

ودعا المهندس البكيري، ملاك العقارات، المدرجين ضمن قرار التعويضات، إلى سرعة مراجعة بلدية الخرج؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام صرف مستحقاتهم.