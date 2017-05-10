 بلدية الخرج تبدأ صرف تعويضات نزع الملكية بطريق الأمير سلطان في «السيح» | صحيفة تواصل الالكترونية

بلدية الخرج تبدأ صرف تعويضات نزع الملكية بطريق الأمير سلطان في «السيح»

0
بلدية الخرج تبدأ صرف تعويضات نزع الملكية بطريق الأمير سلطان في «السيح»

تواصل ـ واس:

بدأت بلدية الخرج، اليوم الأربعاء، صرف تعويضات نزع الملكية لأصحاب العقارات الواقعة على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمدينة السيح.

وأَوْضَحَ رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري، أن التعويض جاء بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية، على بدء إجراءات نزع ملكية العقارات لصالح توسعة طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، مُشِيرَاً إلى أن المشروع يَأْتِي ضمن المشروعات التطويرية الجاري تنفيذها في مدينة السيح حاضرة الخرج.

ودعا المهندس البكيري، ملاك العقارات، المدرجين ضمن قرار التعويضات، إلى سرعة مراجعة بلدية الخرج؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام صرف مستحقاتهم.

شاهد ايضا

منذ بداية العام.. ضبط 63 ألف مصحف محرف في ساحات المسجد النبوي

منذ بداية العام.. ضبط 63 ألف مصحف محرف في ساحات المسجد النبوي

في أقل من ساعة.. «شرطة حائل» تعثر على مركبة سرقها شابان

في أقل من ساعة.. «شرطة حائل» تعثر على مركبة سرقها شابان

مصر تكشف حقيقة إقامة «ثري سعودي» حفلاً بتكلفة 40 مليون دولار بالأهرامات

مصر تكشف حقيقة إقامة «ثري سعودي» حفلاً بتكلفة 40 مليون دولار بالأهرامات

«التعليم» تعلن بدء التسجيل في نظام «نور» للطلاب غير السعوديين

«التعليم» تعلن بدء التسجيل في نظام «نور» للطلاب غير السعوديين

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>