«التعليم» تعلن بدء التسجيل في نظام «نور» للطلاب غير السعوديين

تواصل – واس:

وجهت وزارة التعليم، ممثلة في الإدارة العامة للاختبارات والقبول “بنين – بنات”، أولياء الأمور إلى سرعة تسجيل أبنائهم الطلاب في نظام “نور”؛ اسْتِعْدَادَاً للعام الدراسي الجديد الذي سينطلق بتاريخ 19 /12/ 1438هـ.

ونَوَّهَتْ الإدارة العامة للاختبارات والقبول وَفْقَ تعميم أَصْدَرَه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن باب التسجيل بدأ مطلع هذا الأسبوع للطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص، مع استمراره حتى تسديد الشواغر وانتهاء الموعد، كما سيفتح تسجيل خريجي الروضات الحكومية، والأهلية، والروضات التي تشرف عليها وزارة التعليم، ولا تزال تتبع جهات أخرى المعتمدة في نظام “نور” لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس بتاريخ 25/8/1438هـ للفئات العمرية الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً.

وأَصْدَرَتْ وزارة التعليم قواعد وإجراءات التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، أهمها تطبيق المعايير على السعوديين وغير السعوديين في مدارس التعليم العام الحكومية، والأهلية، وتحفيظ القرآن، ومعاهد وبرامج التربية الخَاصَّة، موجهة إدارات التعليم لِلتَّأكُّدِ من أن جميع الروضات الحكومية والأهلية والأجْنَبِيَّة التابعة لوزارة التعليم والروضات التي تشرف عليها إدارة / قسم رياض الأطفال في إدارة التعليم، ولا تزال تتبع جهات أخرى تم إضافتها في نظام “نور”.

وَأَكَّدَتِ التعليم على ضرورة التحقق من إدخال المهارات في نظام نور مِنْ قِبَلِ الروضات المذكورة للفصلين الدراسيين الأول والثاني، واستخراج التقارير الخَاصَّة بالمجالات النمائية، واعتمادها بالنظام اسْتِعْدَادَاً لتقديمها لأولياء الأمور.