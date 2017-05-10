طريق «الباحة – بلجرشي» يهدد حياة الأهالي.. ومطالب بجسور للمشاة (فيديو وصور)

تواصل – محمد المقصّي:

طالب الأهالي مرتادو طريق الباحة – بلجرشي وتَحْدِيدَاً بني كبير – الزواية بجسور مشاة عاجلة، أو أَي حلول أخرى، لحماية المواطنين والمقيمين الذين يقطعون الطريق مِمَّا قَدْ يسبب لهم حوادثَ خطيرة ومميتة، لا قدر الله؛ نَظَرَاً لخطورة الطريق سواء من يَأْتِي من الباحة باتجاه محافظة بلجرشي أو العكس.

وَأَكَّدَ الأهالي، أن هناك منحدرات خطرة، والسائقون لا ينتبهون لمن يعبر الشارع لوجود المنحنيات والانحدارات التي تمنع السائقين من رؤية المارة عندما يريدون العبور للجهة الأخرى من الطريق، وأَيْضَاً لتهور بعض السائقين والقيادة بسرعة زائدة فلا يستطيع تلافي من يعبر الطريق وهنا تحصل الكارثة.

من جهتها التقت صحيفة “تواصل” بالمواطن سعد هلال محمد المخرشة الذي تحدث عن معاناته قائلاً: “يتعرض المواطن للخطر نَتِيجَة للسرعة الزائدة من بعض السائقين، حيث تتجاوز السرعة ما بين ١٤٠ كم / الساعة إلى ١٦٠ كم / الساعة، مُطَالِبَاً بحلول مثل وضع جهاز الرصد “ساهر”، أو نقطة تفتيش ثابتة، أو جسر مشاة، مُوَضِّحَاً أن المسؤولين والدولة بقيادتنا الرشيدة لم تقصر مع المواطنين ولن تقصر.

وأَضَافَ أن الأهالي يعانون يومياً، خَاصَّة كبار السن والعمالة والأطفال عندما يريدون عبور الطريق لقضاء احتياجاتهم اليومية من الأسواق، والمطاعم، والصلاة في المسجد الوحيد في نفس الموقع، فيكون الخطر المحدق بهم نَتِيجَة عبورهم لقضاء حوائجهم.