 منذ بداية العام.. ضبط 63 ألف مصحف محرف في ساحات المسجد النبوي | صحيفة تواصل الالكترونية

منذ بداية العام.. ضبط 63 ألف مصحف محرف في ساحات المسجد النبوي

0
منذ بداية العام.. ضبط 63 ألف مصحف محرف في ساحات المسجد النبوي

تواصل ـ المدينة المنورة:

ضبطت أمانة المدينة المنورة 721 مصحفاً محرفاً ومجهول المصدر معروضاً لدى الباعة الجائلين بساحات المسجد النبوي، حيث ضبطت لجنة الباعة الجائلين، في وقت سابق حتى تاريخه، أكثر من 63 ألف نسخة، وتمت مصادرتها وتسليمها للجهات المعنية، وتم التعامل مع المخالفين وَفْقَاً للأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الخصوص.

وقال رمضان الزهراني رئيس بلدية الحرم: ‘‘إنه تم ضبط هذه الكمية من المصاحف عن طريق البلدية، ولجنة الباعة الجائلين المخصصة لِهَذَا الغرض، وتم تسليم المصاحف لمندوب الجهة المختصة لإكمال اللازم حَسْبَ الاخْتصاص‘‘.

وأَوْضَحَ الزهراني، أن مجهولين وزعوا المصاحف المحرفة مجهولة المصدر على البساطين الجائلين في ساحات الحرم، حيث يقوم كثير من البساطين ببيع هذه المصاحف المحرفة والمخالفة على الزوار، وَفْقَاً لـ”الرياض”.

شاهد ايضا

بلدية الخرج تبدأ صرف تعويضات نزع الملكية بطريق الأمير سلطان في «السيح»

بلدية الخرج تبدأ صرف تعويضات نزع الملكية بطريق الأمير سلطان في «السيح»

طريق «الباحة – بلجرشي» يهدد حياة الأهالي.. ومطالب بجسور للمشاة (فيديو وصور)

طريق «الباحة – بلجرشي» يهدد حياة الأهالي.. ومطالب بجسور للمشاة (فيديو وصور)

في أقل من ساعة.. «شرطة حائل» تعثر على مركبة سرقها شابان

في أقل من ساعة.. «شرطة حائل» تعثر على مركبة سرقها شابان

مصر تكشف حقيقة إقامة «ثري سعودي» حفلاً بتكلفة 40 مليون دولار بالأهرامات

مصر تكشف حقيقة إقامة «ثري سعودي» حفلاً بتكلفة 40 مليون دولار بالأهرامات

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>