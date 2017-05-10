منذ بداية العام.. ضبط 63 ألف مصحف محرف في ساحات المسجد النبوي

تواصل ـ المدينة المنورة:

ضبطت أمانة المدينة المنورة 721 مصحفاً محرفاً ومجهول المصدر معروضاً لدى الباعة الجائلين بساحات المسجد النبوي، حيث ضبطت لجنة الباعة الجائلين، في وقت سابق حتى تاريخه، أكثر من 63 ألف نسخة، وتمت مصادرتها وتسليمها للجهات المعنية، وتم التعامل مع المخالفين وَفْقَاً للأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الخصوص.

وقال رمضان الزهراني رئيس بلدية الحرم: ‘‘إنه تم ضبط هذه الكمية من المصاحف عن طريق البلدية، ولجنة الباعة الجائلين المخصصة لِهَذَا الغرض، وتم تسليم المصاحف لمندوب الجهة المختصة لإكمال اللازم حَسْبَ الاخْتصاص‘‘.

وأَوْضَحَ الزهراني، أن مجهولين وزعوا المصاحف المحرفة مجهولة المصدر على البساطين الجائلين في ساحات الحرم، حيث يقوم كثير من البساطين ببيع هذه المصاحف المحرفة والمخالفة على الزوار، وَفْقَاً لـ”الرياض”.