وزير المالية: المملكة تولي الأوضاع الإنسانية في اليمن عناية كبيرة

تواصل – واس:

كشف وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن المملكة تولي الأوضاع الإنسانية في اليمن عناية كبيرة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في فندق الانتركونتننتال، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور حافظ غانم، عقب انتهاء أعمال الاجتماع التمهيدي الخاص بالتعافي وإعادة الإعمار في اليمن، إن المملكة تعمل مع الأشقاء والأصدقاء على دعم مشروع إعادة الإعمار والتعافي بشتى الطرق.

وبين أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة ورقة عمل أعدها البنك الدولي كمسودة بحضور أصدقاء اليمن من مختلف قارات العالم ، حيث أبدى الجميع ملاحظات قيمة عليها ، سواء فيما يتعلق بالحاجات الآنية، أو فيما يتعلق بحاجات التنمية وإعادة الإعمار.

من جانبه أوضح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور حافظ غانم، أن البنك أعد مسودة عن إعادة إعمار اليمن تناولت الاحتياجات التنموية في اليمن في الفترة المقبلة، مفيدًا أن المسودة تحتوي على ثلاثة محاور وهي الاحتياج إلى تمويل لمعالجة أزمة الأمن الغذائي في اليمن، واحتياجات الموازنة العامة للدولة في اليمن وتحقيق الحماية الاجتماعية فيه، وكذلك إعادة الإعمار والنظر في الأولويات خاصة في مجال التعليم، والصحة، والبنية التحتية.

وأوضح أن البنك الدولي يعمل مع شركائه لتحسين المسودة وتقديم ورقة نهائية، مفيدًا أن البنك وشركائه لا ينتظرون الانتهاء من كتابة المسودة بل يعملون، ففي السنة الحالية عمل البنك مشروعات في اليمن قيمتها 815 مليون دولار ويسعى إلى زيادة الكم في العمل وكفاءة المشروعات.

وأبان الدكتور غانم أن البنك الدولي خلال هذا العام قام بتمويل تطعيم خمسة ملايين طفل في اليمن، معربًا عن أمله في أن يعطي إعادة إعمار اليمن دفعة لليمنيين لتحقيق السلام .