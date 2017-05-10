وزير «البلديات»: تطبيقات المدن الذكية تبدأ بمشروع تجريبي في الرياض

تواصل – خالد العبدالله:

تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ تُنَظِّم الوزارة المؤتمر السعودي الأول للمدن الذكية، خلال الفترة من 20 – 22 شعبان 1438هـ الْمُوَافِق 16 – 18 مايو 2017م في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض إنتركونتيننتال.

وأوضح وكيل الوزارة لتخطيط المدن، رئيس اللجنة المنظمة الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة، أن الوزارة تبنت برنامج التحول البلدي الذي يعد أحد مكونات برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030، مُبَيِّنَاً أَنَّ الوزارة أطلقت ضمن هذا البرنامج (17) مبادرة تم إقرارها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بحيث تكون مبادرات للعمل خلال الخمس سنوات القادمة، وأن إحدى هذه المبادرات هي مبادرة تطبيق مفاهيم المدن الذكية في المدن.

وأَضَافَ الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تسخير وسائل الاتصال والتقنية والتواصل الحديثة والنقلة النوعية التي شهدتها المملكة في هذا المجال خلال السنوات العشر الماضية لتقديم خدمات بحيث يستفيد السكان من هذه النقلة النوعية بما يساعده في قضاء احتياجاته بيسر وسهولة، وتسهيل معيشته والاستفادة من الخدمات داخل المدينة بشكل يحقق له الراحة، ومساعدة صانعي القرار في المدن من أمناء ورؤساء بلديات من مُتَابَعَة كثير من القرارات التي يمكن اتخاذها في المدينة لحل كثير من المشاكل بشكل سريع.

وَأَكَّدَ أن المملكة لديها البنية التحتية التي استثمرت فيها الدولة – رعاها الله – الكثير خلال السنوات الماضية، مشيراً أنه استشعاراً لِهَذَا الدور بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية منذ أكثر من سنتين في إعداد دراسة لتحليل الوضع القائم في (17) مدينة حيث حددت الدراسة مدى استعداد هذه المدن لتبني مفاهيم تطبيقات المدن الذكية، وحددت الدراسة مجموعة من المعايير وقسمت المدن إلى تصنيفات حَسْبَ استعداد كل مدينة.

ولفت إلى أن الوزارة بدأت في تطبيقات المدن الذكية داخل المدن المستهدفة حيث يبدأ التطبيق الفعلي بمشروع تجريبي سيطلق بمدينة الرياض حيث سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة اختيار حياً مُحَددِّاً داخل مدينة الرياض ستطبق فيه مجموعة من الخدمات الذكية بحيث تكون نموذجاً للاختبار والتطبيق، وفي حال نجاحه سيتم تعميمه على بقية أحياء مدينة الرياض؛ ومِنْ ثَمَّ تطبيق مفاهيم المدن الذكية بقية مدن المملكة حيث تستهدف الوزارة (5) مدن بحلول 2020.

وأَشَارَ الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ إلى أن الوزارة تهدف من تنظيم المؤتمر الأول للمدن الذكية إلى جمع الخبرات المحلية في مجالات المدن الذكية من مُدِيرِي مدن، وباحثين، ومطوّرين، ومصممين، وممارسين، ومستفيدين، وجهات حكومية، وقطاع خاص؛ لنقل وتبادل الخبرات والتقنيات بما يعود بالفائدة في تحوّل المدن السعودية إلى مدن ذكية، كما يهدف المؤتمر إلى تقييم النتائج التي تَوَصَّلَ إليها المؤتمر، والاستماع إلى مزوّدي التطبيقات الذكية.

وبيّن أن المؤتمر سيركز على العديد من المحاور المتخصصة، منها محور التخطيط العمراني الذكي، حوكمة المدن الذكية، تكنولوجيا المدن الذكية، النقل الذكي، بناء الشراكات في المدن الذكية.

ونوه بأنه على هامش هذا المؤتمر سيُنَظَّم حوار حول المدن الذكية يتناول احتياجات المواطنين، والخدمات التطبيقية الذكية، وفرص العمل المتاحة لأبناء وبنات هذا الوطن الغالي.

وقال: إن المؤتمر يتضمن (6) جلسات علمية تقدم خلالها (24) ورقة عمل، و(18) حالة دراسية، حيث يشارك في المؤتمر (40) متحدثاً من داخل وخارج المملكة، وحضور أكثر من (1000) مسؤول ومهتم ومقدم خدمات ذكية، إضافة إلى تنظيم (4) ورش عمل تطبيقية تعقد خلال اليوم الثالث للمؤتمر سيتم تخصيصها للتدريب العملي، وتتناول (4) مجالات تشمل التصميم الحضري الذكي، وأهم التطبيقات الذكية، والإضاءة الذكية لبناء المدن المستدامة، وأهمية البيانات المكانية في التحول الرقمي، كما تتضمن فعاليات المؤتمر حلقتي نقاش لإثراء الموضوع والوصول إلى الهدف المرجو، وأَشَارَ إلى إقامة معرض مصاحب لأفضل الممارسات المحلية والعالمية، وأحدث التقنيات المستخدمة في مجال المدن الذكية، حيث تم تخصيص مساحة للشباب لعرض مشاركاتهم واستطلاع آرائهم حيال تطلعاتهم في مجال المدن الذكية.