 بالصور.. بدء المرحلة الأولى من تطوير وإعادة تعمير حي المسورة بالعوامية | صحيفة تواصل الالكترونية

بالصور.. بدء المرحلة الأولى من تطوير وإعادة تعمير حي المسورة بالعوامية

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بالصور.. بدء المرحلة الأولى من تطوير وإعادة تعمير حي المسورة بالعوامية

تواصل – العوامية:

بدأت أمانة المنطقة الشرقية تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير وإعادة تعمير حي المسورة وسط مدينة العوامية بمحافظة القطيف، وذلك بإزالة المباني القديمة والمتهالكة والأزقة الضيقة بالحي.

وأظهرت مجموعة من الصور معدات الحفر والإزالة وهي تباشر مهام عملها، وسط وجود سيارات قوات الطوارئ الخاصة. وسيتضمن المشروع عند الانتهاء منه أسواقاً ومجمعات تجارية ومطاعم وكافتيريات ومواقف بمواصفات متقدمة، ومحال تجارية ومركزاً ثقافياً يعكس تراث المنطقة، ومباني وأبراجاً استثمارية سكنية وتجارية، وصالة رياضية ضخمة، فضلاً عن تجميل الساحات بالنوافير المائية والعيون الصناعية.

وكانت الجهات الأمنية قد حذرت من استغلال المباني القديمة لأغراض إرهابية وتحويلها إلى أوكار للهاربين والمطلوبين، الأمر الذي سارعت الجهات المعنية بعلاجه من خلال إزالة الحي وإقناع الملاك بالمخطط الجديد وتثمين العقارات الخاصة بهم.

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