 غداً.. «المالية» تعلن أرقام الميزانية العامة للربع الأول من العام الجاري | صحيفة تواصل الالكترونية

غداً.. «المالية» تعلن أرقام الميزانية العامة للربع الأول من العام الجاري

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غداً.. «المالية» تعلن أرقام الميزانية العامة للربع الأول من العام الجاري
وزارة المالية

تواصل ـ الرياض:

تعلن وزارة المالية، غداً الخميس، أرقامَ الميزانية العامة للدولة للربع الأول لعام 2017 في مؤتمر صحفي يعقده وزير المالية محمد الجدعان.

وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها المملكة أرقام الميزانية ربعياً، حيث دأبت على إعلانها سنوياً خلال الأعوام الماضية.

ومن المنتظر أن تتضمن الميزانية الربعية الإيرادات والمصروفات والعجز والدين العام خلال الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

الجدير بالذكر أن وزير المالية محمد الجدعان كشف الشهر الماضي، بأن الإيرادات خلال الربع الأول لعام 2017 جاءت أفضل مما كان متوقعا والمصروفات جاءت أقل من المتوقع وانخفض العجز الفعلي إلى 26 مليار ريال، مقارنة بعجز يقدر بـ50 مليار ريال.

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