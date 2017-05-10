سفارة المملكة في روما توضح قرار تعليق اتفاقية «الشنجن» بإيطاليا

تواصل – الرياض:

أصدرت سفارة المملكة بالعاصمة الإيطالية روما بياناً توضيحياً حول قرار تعليق السلطات الإيطالية اتفاقية “الشنجن”، بشكل مؤقت من اليوم “الأربعاء” 10 مايو الجاري وحتى الـ 30 من الشهر نفسه.

وأوضحت السفارة أن تعليق الاتفاقية لا يعني منع دخول حاملي تأشيرة “شنجن” إلى الأراضي الإيطالية بل يعني إعادة نقاط التفتيش ونقاط تفقد الجوازات لجميع الركاب والمسافرين بين الدول الأعضاء بنظام “الشنجن” في جميع المنافذ الحدودية.

ودعت السفارة المواطنين المقيمين أو الزائرين إلى التأكد من حمل جميع المستندات والهويات الشخصية اللازمة عند التوجه للمطارات أو المنافذ الحدودية، كما طالبتهم بالوصول إلى المطار بوقت كاف قبل موعد الرحلة تجنبا للزحام عند نقاط التفتيش، الذي قد يتسبب في ضياع موعد الطائرة.