نجل شقيق المخلوع صالح يهاجم المملكة من القاهرة

تواصل – الرياض:

بثت وسائل إعلام مصرية، مقطعاً مصورًا، يظهر زيارة يحيى صالح نجل شقيق الرئيس المخلوع عبد الله صالح، لضريح الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت وسائل إعلام إن يحيى محمد عبد الله صالح شارك في وقائع ندوة أقيمت في القاهرة تحت عنوان “تضامناً مع الشعب اليمني”، وتم خلال الندوة استعراض فيلم وثائقي حول ما سمتها “جرائم العدوان السعودي في اليمن”.

وقال ملتقى “الرقي والتقدم” التابع ليحيى صالح إنه شارك في الندوة التي أقامتها قوى سياسية مصرية في القاهرة، وقدم محاضرة حول الوضع في اليمن، كما قدم مقترحات باركها حضور الندوة.

كما بثت وسائل إعلام مصرية صوراً تظهر لقاءً جمع نجل شقيق صالح وأمين عام اتحاد المحامين العرب عبد اللطيف بوعشرين في القاهرة، وقالت إنه تم بغرض التنسيق للدفاع عن الشعب اليمني.