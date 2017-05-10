«شؤون الحرمين» تعلن تنظيم عدد من الدروس العلمية خلال الشهر الجاري

تواصل – واس:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام, تنظيم عددٍ من الدروس العلمية بعنوان (الوسطية والاعتدال ومعالجة التطرف) بالمسجد الحرام لشهر شعبان، التي تحرص الرئاسة من خلالها على تعليم وتوعية روّاد بيت الله العتيق.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد الشيخ صالح المقوشي، أن هذه الدروس العلمية تأتي تعزيزاً لرسالة المسجد الحرام العلمية والدعوية وكونه هداية للعالمين، وانطلاقاً من حرص معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, ومعالي نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم، على إبراز دور الرئاسة التعليمي والتوجيهي والإرشادي والتوعوي ونشر العلم الشرعي النافع لقاصدي بيت الله الحرام.