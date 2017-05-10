باستثمار سعودي يبلغ 45 مليار دولار.. انطلاق «رؤية سوفت بنك» قريباً

تواصل – سامر محمد:

تسعى شركة “سوفت بنك” للدخول في محادثات لدمج شركتها لخدمات الجوال الأمريكية “سبرينت” مع منافستها “تي- موبايل يو إس أيه”، بهدف الوصول في النهاية إلى عملية دمج طال انتظارها في قطاع الاتصالات الأمريكية، وفقا للرئيس التنفيذي للشركة، الملياردير الياباني “ماسايوشي صن”.

ووفقاً لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، فإن الاتفاق الذي واجه معارضة من قبل، من المتوقع بحسب “صن” أن يجد الإدارة الأمريكية أكثر انفتاحاً بشأنه.

تأتي تصريحات “صن” في الوقت الذي تقترب فيه شركة “سوفت بنك” من إطلاق صندوق استثماري يقدر بـ100 مليار دولار، بدعم سعودي.

وذكرت الصحيفة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو أكبر مستثمر في صندوق “رؤية سوفت بنك”، حيث تحدث الصندوق السعودي العام الماضي عن أنه سيساهم بنحو 45 مليار دولار، في حين تساهم “سوفت بنك” بنحو 25 مليار دولار.

وكشفت “سوفت بنك” عن أن أرباحها في العام المالي الذي انتهي في مارس الماضي، تضاعفت أكثر من 3 مرات عن العام السابق لتصل إلى 1.43 تريليون ين ياباني متجاوزة لأول مرة حاجز التريليون ين.