6 علامات تدل على أنك تتناول الكثير من السكر

تواصل – وكالات:
ذكرت مجلة “إيلي” الألمانية أن كمية السكر القصوى، التي يجوز للشخص البالغ تناولها هي 25 جراماً فقط في اليوم، ما يعادل 5 إلى 6 ملاعق شاي ممسوحة.
وأضافت المجلة عبر موقعها الإلكتروني أنه يمكن الاستدلال على تناول الكثير من السكر من خلال العلامات التالية:
1- الإرهاق:
السكر هو مصدر للطاقة، ولكن على المدى القصير. وبعد الارتفاع السريع يبدأ في الهبوط، ما يترتب عليه الشعور بالتعب، وفي بعض الأحيان قد يتسبب هذا في الشعور بالصداع.
2- عدم التركيز:
يتسبب ارتفاع وانخفاض مستوى السكر في الدم بسرعة في عدم القدرة على التركيز.
3- الشعور بالحاجة إلى السكر:
كلما تناول المرء السكر، اعتاد جسمه على المزيد من الكميات العالية من السكر، ثم تزيد وتزيد هذه الحاجة.
4- عُرضة للأمراض:
يتسبب تناول السكر في إضعاف جهاز المناعة بشكل كبير، ويجعل الجسم عُرضة للأمراض، فضلاً عن أنه يضر بالأسنان.
5- مشاكل جلدية:
البثور وحب الشباب وجفاف الجلد أو البشرة الدهنية قد تكون جميعها نتائج تناول الكثير من السكر.
6- مشاكل الأيض:
قد يتسبب تناول الكثير من السكر في المعاناة من مشاكل الأيض، والتي تتمثل في زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم والسِمنة.