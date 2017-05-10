 6 علامات تدل على أنك تتناول الكثير من السكر | صحيفة تواصل الالكترونية

6 علامات تدل على أنك تتناول الكثير من السكر

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6 علامات تدل على أنك تتناول الكثير من السكر

تواصل – وكالات:

ذكرت مجلة “إيلي” الألمانية أن كمية السكر القصوى، التي يجوز للشخص البالغ تناولها هي 25 جراماً فقط في اليوم، ما يعادل 5 إلى 6 ملاعق شاي ممسوحة.

وأضافت المجلة عبر موقعها الإلكتروني أنه يمكن الاستدلال على تناول الكثير من السكر من خلال العلامات التالية:

1- الإرهاق:

السكر هو مصدر للطاقة، ولكن على المدى القصير. وبعد الارتفاع السريع يبدأ في الهبوط، ما يترتب عليه الشعور بالتعب، وفي بعض الأحيان قد يتسبب هذا في الشعور بالصداع.

2- عدم التركيز:

يتسبب ارتفاع وانخفاض مستوى السكر في الدم بسرعة في عدم القدرة على التركيز.

3- الشعور بالحاجة إلى السكر:

كلما تناول المرء السكر، اعتاد جسمه على المزيد من الكميات العالية من السكر، ثم تزيد وتزيد هذه الحاجة.

4- عُرضة للأمراض:

يتسبب تناول السكر في إضعاف جهاز المناعة بشكل كبير، ويجعل الجسم عُرضة للأمراض، فضلاً عن أنه يضر بالأسنان.

5- مشاكل جلدية:

البثور وحب الشباب وجفاف الجلد أو البشرة الدهنية قد تكون جميعها نتائج تناول الكثير من السكر.

6- مشاكل الأيض:

قد يتسبب تناول الكثير من السكر في المعاناة من مشاكل الأيض، والتي تتمثل في زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم والسِمنة.

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