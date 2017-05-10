وجبة السحور الصحية لضمان النشاط يوم الصيام

تواصل – وكالات:

وجبة السحور أساسية في رمضان تمنع الجوع والعطش وتعطي الجسم الطاقة التي تكفيه لأداء الأنشطة اليومية طوال الصباح.

يفضل تناول الطعام الغني بالألياف التي تملأ المعدة وترفع نسبة معدل السكر بالدم، يواجه بعض الصائمين في نهار رمضانَ عدداً من المشاكل الصحية.. فوجبةُ السحور لها أهمية كبيرة أثناء الصيام، وأجمع الأطباء أن وجبةَ السحور أهم كثيراً من وجبة الإفطار في شهر رمضان.

هناك العديد من النصائح التي أقرها خبراء التغذية عند تناول وجبة السحور وذلك للحفاظ على صحتنا من الشعور بالصداع طيلة اليوم التالي من الصيام أو الشعور بالعطش.. لكن كيف يكون السحور صحيًّا؟

نصيحتنُا اليومَ: من الأفضل تأخير وجبة السحور؛ لأن ذلك يساعد على التقليل من الشعور بالجوع والعطـش ويعـين الصائم على أداء مهامه اليومية دون تعبٍ أو إرهاق.

أمّا لمن يستصعب الاستيقاظ عند الثالثة صباحاً لتناول هذه الوجبة، “بإمكانه أن يقرّب وجبة السحور لتناولها عند الواحدة أو الواحدة والنصف (أفضل من عدم التسحر أبداً). إنّما من الأفضل تأخير السحور وتناوله عند الثالثة للمحافظة على الماء والطاقة إلى الإفطار”.

ويجب تجنّب كلّ السوائل التي تحتوي على السكّر كالجلاّب الذي من المستحبّ إبقاؤه للإفطار. لأنّ السكر طاقة سريعة يقوم الجسم بحرقها بشكل سريع وهي غير مفيدة بعكس ما يعتقده البعض. لذا من الأفضل استبدالها بالسوائل كالماء والشاي.

ويجب تفادي القهوة والنسكافيه. فلا داعي للقهوة لأنها تؤدي إلى الجفاف والعصير يؤدي إلى انخفاض الطاقة خلال اليوم. وإن كان ولا بدّ أخذ القهوة أنصحهم بالاتجاه نحو الشاي الأخضر أو القهوة التركية أو “الإكسبريسو”. يجب أن نضمن أنّه إلى جانب القهوة هناك الماء.