«حماية المستهلك» تحذر من الانسياق خلف العروض والتخفيضات الوهمية قبل رمضان

تواصل- خالد العبدالله:

نظراً لقُرب شهر رمضان الكريم، واعتياد الكثير من المستهلكين على شراء كميات مفرطة من الأغذية والمشروبات خلال هذه الفترة، توضح جمعية حماية المستهلك عدة أمور فيما يلي:

– دعوة عموم المستهلكين إلى ضرورة ترشيد عمليات الشراء، وتجنب السلوك الاستهلاكي المفرط، وألا يكون إعادة البدلات والمزايا دافعاً لهم لزيادة الشراء فوق الحاجة، خاصة وأن الغالبية من المستهلكين قد استطاعوا أن يوازنوا في مصروفاتهم خلال السبعة أشهر الماضية أثناء فترة إيقاف تلك البدلات والمزايا.

– تحذر الجمعية من أن بعض منافذ البيع قد تستغل إعادة البدلات والمزايا وموسم رمضان إلى رفع أسعار بعض المنتجات، ولهذا تدعوا الجمعية عموم المستهلكين إلى التواصل مع الجمعية أو إبلاغ وزارة التجارة بأي ارتفاع غير مبرر يلاحظ على الأسعار، أو أي مخالفات تتعلق بوجود تلاعب في التخفيضات أو غيرها من المخالفات.

تطالب الجمعية التجار إلى تعزيز واجباتهم تجاه المستهلك وعدم استغلال موسم شهر رمضان وعودة البدلات والمزايا في رفع أسعار بعض المنتجات.

– تدعو الجمعية المستهلكين إلى تعزيز ثقافة البحث عن البدائل عند ارتفاع منتج معين أو تقليل وزنه أو حجمه، وهي خطوة مهمة في صالح المستهلك. وترى الجمعية أن تكاتف المستهلكين في البحث عن البدائل يمثل قوة رادعة للحد من تلك الممارسات، ويوجه رسائل مباشرة للتجار بمدى قوة تأثير المستهلك على السوق.

– ضرورة التخطيط المسبق لعملية التسوق لرمضان، وإعداد قائمة بالمنتجات المطلوبة والتقيد بها أثناء التسوق.

– أهمية مقارنة أسعار المنتجات بين منافذ البيع من خلال تصفح مواقع الإنترنت الخاصة بالأسواق المركزية، واستثمار فرصة التخفيضات مع التأكد من أنها حقيقية.

– تحذر “الجمعية” من الانسياق خلف العروض والتخفيضات الوهمية، والتأكد من وجود أسعار المنتجات قبل وبعد التخفيض، مع الحرص على اقتناء المنتجات الضرورية وبالقدر الكافي. وتشدد الجمعية على أهمية أن يتعرف المستهلك على سياسة الاستبدال والإرجاع، فغالباً ما تختلف خلال فترة التخفيضات.

– تحذر الجمعية من أن بعض منافذ البيع قد تستغل فترة تخفيضات شهر رمضان إلى تسويق بعض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنتجات الكاسدة وبأسعار منخفضة، أو المنتجات قريبة انتهاء الصلاحية.

– تنوه الجمعية إلى أن التسوق خلال فترة الصوم والمستهلك جائع، قد يعني شراء مزيد من الأغذية التي لا يحتاجها.

– ضرورة الاحتفاظ بفواتير الشراء، للحاجة إليها عند إرجاع أو استبدال المشتريات، وكذلك الحفاظ على بطاقات الضمان.

– توصي الجمعية بضرورة التوازن في تناول الأطعمة والمشروبات، فالإفراط في ذلك بوابة للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة كما أنه مخالف للسنة النبوية.

وأصدرت الجمعية إنفوجرافيك توعوي للتسوق بذكاء في رمضان، تحت سلسلة كيف تشتري، إضافة إلى إنفوجرافيك توعوي لكيفية التعامل خلال فترة التخفيضات تحت سلسلة لا تنخدع، وتدعو عموم المستهلكين للاطلاع على مزيد من السلاسل التوعوية عبر حسابها على تويتر (@cpaksa)، أو موقعها الإلكتروني https://goo.gl/0ObPl3.



