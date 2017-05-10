 صامطة.. إنقاذ مصاب بعد تعرُّضه لتهتك في الكبد وجدار البطن الأمامي | صحيفة تواصل الالكترونية

صامطة.. إنقاذ مصاب بعد تعرُّضه لتهتك في الكبد وجدار البطن الأمامي

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صامطة.. إنقاذ مصاب بعد تعرُّضه لتهتك في الكبد وجدار البطن الأمامي

تواصل – خالد العبدالله:

نجح فريق طبي وجراحي بمستشفى صامطة العام، في إنقاذ مريض يعاني من نزيف داخلي مع تهتك شديد في الكبد وجدار البطن الأمامي وكانت حالته خطرة جداً وعلاماته الحيوية غير مستقرة بسبب فقد كمية كبيرة من الدم.

وفي التفاصيل، أنه بمجرد وصول المريض على الفور نقل مباشرة إلى غرفة العمليات وأجريت له عملية استكشاف جراحي للبطن ووقف النزيف وإصلاح ورتق الجدار الأمامي للمعدة ووقف نزيف الكبد وأعطي المحاليل اللازمة والدم والبلازما، وبفضل الله، تم إنقاذ المريض وخضع للعناية الطبية حتى مغادرته المستشفى وممارسة حياته بشكل طبيعي.

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