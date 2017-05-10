ضبط مستودع لتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية بالمدينة

تواصل ـ واس:

‏ضبطت أمانة منطقة المدينة المنورة، مستودعاً مخالفاً في أحد الأحياء, يحوي مواد غذائية منتهية الصلاحية, تديره عمالة مخالفة تفتقد للشهادات الصحية النظامية.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس محمد سليهم، أن الجهات الرقابية بالأمانة ضبطت خلال جولاتها التفتيشية مستودعاً غير مرخص أحاله وافدون إلى مكان لتخزين المواد الغذائية المعلبة مجهولة المصدر بلغت أكثر من 14 ألف عبوة غذاء متنوعة, حيث تم إتلافها في حينه, وتسليم الموقع للبلدية الفرعية لاستكمال بقية الإجراءات وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن.