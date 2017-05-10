تحليل غربي: إيران تخسر أمام المملكة في آسيا

تواصل – سامر محمد:

كشف تحليل غربي نشره موقع “بلاتس” البريطاني عن أن صادرات إيران النفطية تراجعت في أبريل الماضي، حيث تواجه طهران منافسة قوية فيما يتعلق بإمداداتها إلى المنطقة من قبل منافسين في “أوبك”.

وأشار إلى أن الصادرات النفطية الإيرانية تراجعت بنسبة 8% لتصل إلى 2.16 مليون برميل يوميا في أبريل الماضي مقارنة بمارس، مع تصاعد المنافسة من قبل السعودية والعراق.

وبحسب الموقع فإن إيران تواجه الآن فترة صعبة، حيث إن هناك من الدلائل ما يشير إلى أنها تخسر حصتها في السوق في آسيا أمام دول أخرى كالسعودية والعراق.

ونقلت عن خبيرة نفطية أن إيران تخسر حصتها في آسيا لصالح السعودية، لكن حصتها تزداد في أوروبا، مضيفة أن المملكة تحاول تأمين حصتها في السوق الأسيوي على المدى الطويل، إلا أن إيران ليست لديها استراتيجية للسوق طويلة الأمد وتركيزها يعتمد على مبيعات يوم بيوم.

وأكد الخبراء أن السعودية بإمكانها تعويض أي تراجع في الصادرات النفطية الإيرانية إلى الدول الأسيوية خاصة الهند، وأشاروا إلى أنه ونظرا لتراجع أسعار النفط، فإن إيران لا تستطيع تقديم كثير من العروض المغرية أمام المشترين في الهند.

الجدير بالذكر أن المملكة خفضت في الأشهر الأخيرة أسعار نفطها إلى السوق الأسيوي في ظل التزامها باتفاق تقليص الإنتاج النفطي، وهو ما أوقف صعود الصادرات الإيرانية إلى الدول الآسيوية، مع عدم قدرة طهران على مجاراة المملكة في تقديم العروض المغرية للمشترين الآسويين.