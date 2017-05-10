 «إل جي» تعلن رسميًا عن هاتف «إكس باور 2» ببطارية 4500 مللي أمبير | صحيفة تواصل الالكترونية

«إل جي» تعلن رسميًا عن هاتف «إكس باور 2» ببطارية 4500 مللي أمبير

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«إل جي» تعلن رسميًا عن هاتف «إكس باور 2» ببطارية 4500 مللي أمبير

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة إل جي على موقعها الرسمي يوم أمس عن هاتف “إكس باور 2″، الذي يحتوي على بطارية ذات سعة وحشية؛ حيث يطلق الهاتف رسميًا في مايو، بدءًا من أمريكا الشمالية، ثم إلى آسيا، وأوروبا، وغيرها من الأسواق الأخرى.

وتم تجهيز الهاتف مع بطارية 4500 مللي أمبير، التي تسمح بتوفير 18 ساعة من الاستخدام المتواصل، بما في ذلك مشاهدة مقاطع الفيديو، و19 ساعة إذا كان الاستخدام لتصفح الإنترنت، أو 26 ساعة لإجراء المكالمات.

بالإضافة إلى ذلك يتميز الهاتف بمعالج ميديا تك ثماني النواة، وشاشة 5.5 بوصة بدقة 720 بيكسل، وذاكرة عشوائية تبلغ 2 جيجا بايت، و16 جيجا بايت من المساحة التخزينية الداخلية، مع إمكانية زيادتها باستخدام بطاقة microSD، وكاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية 5 ميجا بيكسل.

يأتي هاتف إل جي إس باور 2 بنظام تشغيل أندرويد 7.0 نوجا، مع أربعة خيارات للألوان، وهم الأسود، والجرافيت، والذهبي، والفضي. أمَّا بالنسبة للسعر فلم تكشف عنه الشركة حتى الآن.

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