تباين أسعار بوليصة التأمين على المركبات بين المدن

تواصل ـ الرياض:

أكد مختصون وجود تباين كبير في أسعار بوليصة التأمين على المركبات بين مدينة وأخرى، حيث تمنح الشركات خصما يصل إلى 40 % في بعض المناطق، مطالبين مؤسسة النقد بالتدخل لوقف التمييز بين المواطنين.

وأوضح المختصون أن أسعار تأمين المركبات تختلف حسب تاريخ المدينة في حوادث السيارات لدى بعض الشركات حيث يصل سعر الخصم في المدن الأقل حوادث إلى 40% من قيمة بوليصة التأمين.

وأشاروا إلى أن هذا التباين يعد مجحفا بحق المؤمن الذي يخلو سجله من الحوادث المرورية، مطالبين أن تكون الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها، وأن يكون المعيار الوحيد هو خلو سجل المؤمن له من المطالبات.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى، أن أسعار التأمين تتباين بالفعل عند بعض الشركات حسب ارتفاع أو انخفاض أعداد الحوادث في تلك المنطقة، لكنه أكد أن الشركات ملزمة أيضا بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، وتصل نسبته إلى 15% من السعر السائد لوثائق التأمين لسنة واحدة وتزداد النسبة إلى 30% بازدياد عدد سنوات السجل، وفقا لصحيفة “الرياض”.