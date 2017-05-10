 المفتي العام : ستسمعون ما يسركم عن هيئة الأمر بالمعروف .. (مقطع صوتي) | صحيفة تواصل الالكترونية

المفتي: ستسمعون ما يسركم عن هيئة الأمر بالمعروف (مقطع صوتي)

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تواصل – سامي الثبيتي:

رد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة للإفتاء، على سؤال لمتصل على برنامج “فتاوى على الهواء”، بإذاعة القرآن الكريم، يسأل عن عودة دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحاجة المواطنين لها في هذا الوقت، فقال سماحته: ” ستسمعون ما يسركم عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

وغرد أحد النشطاء بالمقطع الصوتي للمفتي العام للمطالبين بعودة الهيئة: “ستسمعون ما يسركم” نسأل الله أن ينفع بجهود الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر.

وتفاعل عدد من النشطاء على تويتر مع المقطع الصوتي للمفتي العام، ضمن هشتاق #المفتي_للمجتمع_ستعود_الهيئة، وقال مغرد “بإذن الله سوف تعود الهيئة كما كانت وأقوى”.

وقال ماجد الحارثي: بشارة من آل الشيخ مفتي عام المملكة، في برنامج سؤال على الهاتف إعادة النظر في قرار منع الهيئة، قال بالحرف “أبشروا ستسمعون ما يسركم”.

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