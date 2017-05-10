«بلومبرج»: الاقتصاد السعودي يتعافى بفضل القرارات الأخيرة

تواصل- سامر محمد:

تزداد توقعات المحللين بشكل أكثر صعوداً فيما يتعلق بتوقعات الأرباح للشركات السعودية، وذلك بعدما تمكنت الشركات المدرجة في “تداول” من هزيمة التوقعات السابقة الخاصة بالأرباح على الرغم من إجراءات التقشف التي تقوم بها المملكة، وفقاً لـ”بلومبرج” الأمريكية.

وأشارت الشبكة إلى أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حسَّن الشهر الماضي من النظرة المستقبلية للاستهلاك في المملكة، عندما أعاد البدلات والمكافآت لموظفي الحكومية، في دليل على أن الاقتصاد السعودي الأكبر في العالم العربي ربما يشهد حالةً من التعافي.