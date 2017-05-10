لتفجيره قارباً حوثياً.. تكريم الجندي أول بالبحرية «آل منصور»

تواصل ـ جازان:

كرّم مدير عام حرس الحدود في جازان اللواء ركن محيا بن عطا الله العتيبي، الجندي بحري أول سلطان بن معيض آل منصور من منسوبي حرس الحدود بالمنطقة، نظير تمكّنه من تفجير قارب حوثي كان يريد استهداف الحدود السعودية عبر البحر.

وأشاد اللواء العتيبي ببسالة وشجاعة الجندي آل منصور، مشيرا إلى أن ما قام به يستحق الشكر والتكريم، فيما عبر “آل منصور”، عن اعتزازه بالتكريم، مؤكداً أنه وجميع زملائه فداءً للدين والوطن، وفقا لـ”عكاظ”.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت قبل أسبوعين عن نجاح رجال حرس الحدود بمركز عاشق بقطاع الموسم بجازان في إحباط محاولة إرهابية باستخدام زورق مفخخ لتفجير رصيف ومحطة توزيع منتجات النفط التابعة لأرامكو.