ضبط 18 متسولاً خلال شهر رجب في حائل

تواصل – سعود الرفاع:

نفذت وحدة مكافحة التسول بمنطقة حائل جولات رقابية داخل مدينة حائل بمشاركة شرطة المنطقة، لضبط المتسولين وتطبيق النظام بحقهم بمساندة أمنية.

وكشف مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حائل الأستاذ فريح العياد أن وحدة مكافحة التسول تقوم بمهامها المستمرة في الجولات الميدانية لضبط المتسولين ومصادرة ما يتم ضبطه بحوزتهم من أموال واتخاذ الإجراء النظامي، حيث تم ضبط مؤخراً خلال الحملة التي نفذت خلال شهر رجب 18 متسولاً، 9 منهم مواطنين و9 أجانب.

وعثر بحوزتهم على 264 ريالاً سيتم إيداعها في حساب الجمعية الخيرية بالمنطقة، فيما نفذت الحملة بإشراف مدير مكتب المتابعة الاجتماعية سعود بن ناصر العبدة.

وأثنى العياد على جهود الحملة في تقليص ظاهرة التسول في المنطقة، مؤكداً استمرارها طيلة العام، مقدماً الشكر لمدير مكتب المتابعة الاجتماعية بالمنطقة الاستاذ سعود العبدة، داعياً المواطنين والمقيمين تقديم البلاغات الأمنية في حال رصد متسولين خاصة في الأسواق، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى يعمدون لتضليل المواطنين والمقيمين وادعاء الحاجة والفقر دون مبرر.