«العمل» تتفاعل مع قرابة 5 آلاف طلب للتسجيل في خدمة «وصال»

تواصل- خالد العبدالله:

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع 4907 طلبات للتسجيل في خدمة “وصال” التي أطلقتها الوزارة الشهر الماضي، وتهدف إلى الوصول إلى المتعففين.

وكشف المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الفريان، أنه تم قبول 634 طلبًا من فريق العمليات، فيما تم قبول 165 طلبًا بشكل مبدئي من قبل المكاتب، ويجري الآن التحقق من أهلية الاستحقاق من قبل مكاتب الضمان حسب النطاق الجغرافي، في حين تم حذف 9 طلبات لعدم رغبة الشخص المتعفف، مشيرا إلى أنه تم قبول 52 طلبا بشكل نهائي.

وأوضح الدكتور الفريان، إلى أن من مجموع الطلبات التي تلقتها الوزارة منذ تدشين الخدمة والتي بلغت 4907 طلبات، منها 3174 طلبًا لمتعففين من الذكور، و1733 لمتعففات من الإناث، لافتا إلى أن منطقة مكة المكرمة هي أكثر مناطق المملكة في عدد الطلبات، حيث بلغت 1336 طلباً، تليها منطقة الرياض 1101 طلب، ثم منطقة عسير بـ510 طلبات.

وشدد المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي، على أن هدف خدمة “وصال” هو تيسير الوصول إلى المحتاج المتعفف عن طريق فاعلي الخير، حيث يتم تزويد الوزارة بمعلومات عن المحتاج، وبيانات التواصل، ليتم التحقق والتثبت، وفي حال ثبت الاحتياج وانطبقت شروط الاستحقاق وفق نظام الضمان الاجتماعي، يتم التسجيل والإلحاق ببرامج الضمان الاجتماعي.

وأضاف الفريان، أن الفئة التي لا تنطبق عليها شروط استحقاق الضمان الاجتماعي يتم تزويد الجمعيات الخيرية ببياناتهم، ليتسنى خدمتهم من خلالها، مؤكدا أن الفئة المستهدفة في خدمة وصال هم فاعلو الخير، الذين يملكون الاطلاع الكافي على الحالات المتعففة والمحتاجة لخدمات وبرامج الضمان الاجتماعي.

وأبان الدكتور عبدالعزيز الفريان، أن طريقة استخدام الخدمة تبدأ بالدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية على الرابطhttps://sd.mlsd.gov.sa، واختيار خدمة “وصال” للوصول إلى المتعففين، ويقوم فاعل الخير بتعبئة بيانات الطلب التي تحتوي على بيانات المتعفف، وتتولى الوزارة مهمة التأكد ودراسة الطلب، ومن ثم إحالته إلى أقرب مكتب للضمان الاجتماعي، للتواصل مع المحتاج وإلحاقه بخدمات الضمان الاجتماعي.