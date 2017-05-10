الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة تحصل على صفة «استشاري» بالأمم المتحدة

تواصل – الرياض:

قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، إن اللجنة حصلت على صفة استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة.

ووصف “القحطاني” هذه الخطوة بـ “المهمة في مسيرة عمل الجمعية”، وأنها “ستسهم في زيادة تواصل الجمعية مع محيطها الإقليمي والدولي، بما يخدم حقوق الإنسان في المملكة”.

وقال إنها ستساعد على “بيان وجهة نظر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بشأن العديد من القضايا الحقوقية والإنسانية”.

وتقدم الدكتور مفلح القحطاني بالتهنئة لأعضاء وعضوات الجمعية وكافة منسوبيها، بهذه المناسبة التي ستعزز مسيرة عمل ودور الجمعية.

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، تأسست في 18-1-1425هـ الموافق 9 مارس 2004م، وذلك لحماية حقوق الإنسان في المملكة والدفاع عنها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ومن أهدافها الوقوف ضد الظلم والتعسف والتعذيب والعنف وعدم التسامح.

وفقاً للمادة الثانية من النظام الأساسي للجمعية، فأهدافها “العمل على حماية حقوق الإنسان وفقاً للنظام الأساس للحكم، الذي مصدره القرآن والسنة ووفقاً للأنظمة المرعية، وما ورد في الإعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، الصادرة عن الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ووكالاتها ولجانها المختصة وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية”.

والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، تختلف عن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة التي أُنشئت بتاريخ 8-8-1426 هـ،. فهي جهة مستقلة غير حكومية.