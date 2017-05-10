الإحصاء تكشف أعداد «كبار السن» الباحثين عن عمل بالمملكة

تواصل – الرياض:

نشرت الهيئة العامة للإحصاء، نشرة إحصائية عن سوق العمل في المملكة تضمنت معلومات عن المشتغلين والباحثين عن عمل ومعدلات البطالة في المملكة خلال الربع الأخير من عام 2016م.

وأظهرت النشرة أن عدد المواطنين والمواطنات الذين تتراوح أعمارهم بين الـ60 و64 عاماً وما زالوا على رأس العمل في القطاعين الحكومي والخاص بلغ 17.2 ألف مواطن، و6.4 ألف مواطنة، أما من تجاوزوا الـ65 من العمر وما زالوا على رأس العمل فبلغ عددهم 10.3 ألف مواطن و2.6 ألف مواطنة.

فيما أظهرت الأرقام أن غير السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين الـ60 و64 عاماً وما زالوا على رأس العمل، بلغ 208 آلاف مقيم، و5.8 ألف مقيمة، ليكون إجمالي عددهم 214 ألفاً.

وبحسب الإحصائيات، فقد بلغ عدد المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين الـ57 و66 ويبحثون عن عمل، 167 مواطنا و3488 مواطنة، فيما بلغ مجموع السعوديين الباحثين عن عمل لمختلف الفئات العمرية 917 ألف مواطن ومواطنة.

وفسرت مصادر لجوء المواطنين والمواطنات للعمل في هذه السن بأنه بسبب الهروب من الفراغ والوحدة بعد انشغال الأبناء بحياتهم الخاصة، والرغبة في تنمية المجتمع ونقل خبراتهم للموظفين الأصغر سناً.

يشار إلى أن الإحصائيات أظهرت أن إجمالي عدد المشتغلين بالمملكة من مواطنين ومقيمين في نهاية 2016م بلغ 13.9 مليون مواطن ومقيم.