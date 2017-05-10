«بيتزا هت» تعتذر بعد سخريتها من إضراب الأسرى الفلسطينيين

تواصل – وكالات:

اعتذرت شركة بيتزا هت العالمية أمس الثلاثاء، عن إعلانها المسيئ بحق إضراب الأسرى الفلسطينيين، الذي ظهر على صفحتها بالفيسبوك لفرع الاحتلال الصهيوني.

وكانت حملة كبيرة قد انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الشركة، بعد نشرها صورة ساخرة لقائد الإضراب عن الطعام، مروان البرغوثي، زاعمة أنه يتناول الطعام سراً، مرفقة إياها بتعليق: “إذا أردت كسر الإضراب، يفضل أن تطلب بيتزا”.

وأشارت الشركة في بيان عبر حسابها الرسمي “بيتزا هت الشرق الأوسط” على “تويتر”، إلى أن الإعلان كان تصرفاً فردياً، وأنه تم إزالته فوراً من قبل الوكيل المحلي، مضيفة أن “هذه الأفعال لا تعكس أبداً قيم علامتها التجارية ولا يمثل قيم الشركة العالمية.”

وأوضحت شركة بيتزا هت أنها أوقفت تعاقدها مع وكيلها للإعلان في الأراضي المحتلة، داعية متابعيها إلى قبول اعتذارها الشديد عما حدث.