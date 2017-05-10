الصحة: توفير العناية المركزة والطوارئ لـ٧٠٪ من المرضى خلال ٤ ساعات

تواصل – سعود الخالد:

أعلنت منظومة “الصحة” عن عزمها العمل على رفع مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها أقسام العناية المركزة والطوارئ في مستشفيات ومراكز مختلف مناطق المملكة، وذلك في مسعى منها لربط المستفيدين بالخدمات الحرجة أو الطارئة في أسرع وقت ممكن، حيث تعتزم رفع وتيرة تقديم هذه الخدمات لتصل إلى ٧٠٪ من المحتاجين لها خلال ٤ ساعات أو أقل، إلى جانب خفض مخاطر العدوى، والاجتهاد لتسريع تماثل الحالات للشفاء.

وتأتي هذه المساعي في إطار برنامج التحول الوطني 2020 من خلال مبادرة “تطوير أقسام العناية المركزة والطوارئ”، والتي تندرج ضمن المبادرات الأربعين التي تعتمدها المنظومة للتحول الصحي، وذلك عبر تطوير الأقسام المعنية والارتقاء بالكوادر البشرية القائمة عليها، وشراء الخدمة التشغيلية لأقسام العناية المركزة. وكانت منظومة الصحة قامت مسبقاً بشراء ١٨٦ سريراً في مناطق مختلفة بالمملكة، كما عمدت إلى زيادة كفاءة التشغيل عبر تطوير البنية التحتية وتعزيز التجهيزات وتوسعة أقسام الطوارئ والعناية المركزة، وتطوير منهجيات الفرز العالمية والمخططات العلاجية في أقسام الطوارئ بشكلٍ عام.

ومن المرتقب أن تسهم المبادرة الجديدة في رفع الطاقة الاستيعابية لأقسام الطوارئ وزيادة عدد أسرة العناية المركزة المتوفرة بشكل عام، لمواكبة الطلب المتنامي عليها، خاصة وأن نسب الإشغال فيها عالية جداً تتجاوز ١٠٠٪ في بعض المواقع مما يؤدي إلى تأخر حصول المستفيدين على الخدمة، وتدني جودتها، وارتفاع احتمالات وقوع العدوى والمخاطر بين المستفيدين، وهذا بالطبع يجعل التكلفة التشغيلية أعلى نتيجة الاضطرار لتحويل المستفيدين للمستشفيات الخاصة على نفقة الوزارة.