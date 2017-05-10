مصر: الإقامة المؤقتة للأجانب حال امتلاك عقار بقيمة 200 ألف دولار

تواصل – وكالات:

أصدرت وزارة الداخلية المصرية قراراً بالسماح للأجانب بالحصول على إقامة مؤقتة في البلاد، حال امتلاك عقار أو أكثر، بحيث تكون قيمته 200 ألف دولار.

والقرار الجديدة هو إضافة مادة إلى قرار وزاري معمول به منذ عشرين عاماً، حسبما قال مصدر أمني بوزارة الداخلية لـ”بي بي سي”.

وتنص المادة المضافة على منح الإقامة المؤقتة للأجانب فى البلاد، لغير السياحة، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار.

وينص التعديل أيضا على أن يقوم مدير مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية بتحديد الضوابط للترخيص بالإقامة طبقاً لأحكام هذه المادة.