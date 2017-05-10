توقيف راكب مصري هدّد بتفجير طائرة متوجهة من جدة للقاهرة

تواصل – الرياض:

قال مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، إن السلطات المصرية ألقت القبض على راكب مصري كان عائدًا على متن طائرة قادمة من مدينة جدة السعودية، إثر تهديده بتفجيرها.

وأوضح المصدر الأمني ذاته، أن برج المراقبة بمطار القاهرة تلقى إشارة من قائد الطائرة التابعة لشركة طيران خاصة قادمة من جدة والتي كانت في طريقها للهبوط، يطلب استدعاء الشرطة بسبب تهديد راكب مصري بتفجير الطائرة.

وأشار إلى أن المطار أعلن حالة الطوارئ على الفور، وفور هبوط الطائرة، صعدت السلطات الأمنية إليها وسيطرت على الراكب وسلمته لإحدى الجهات الأمنية للتحقيق معه وبدأت جهات التحقيق في سؤال طاقم الطائرة والركاب لكشف تفاصيل الواقعة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الراكب يبلغ من العمر 61 عاماً وهو من محافظة الغربية (بدلتا النيل شمالي البلاد) وكان عائدا من أداء العمرة بالأراضي السعودية، والانطباع المبدئي أنه في حالة “عدم اتزان نفسي”.

ولفت المصدر إلى أن “الجهات الأمنية تعاملت بحسم مع تهديد الشخص بالتفجير ولا مجال وقتها للتفكير في اتزانه من عدمه”.