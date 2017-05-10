 «ملحقية المملكة في الأردن» تحذر المبتعثين: ابتعدوا عن مشاجرات «إربد» | صحيفة تواصل الالكترونية

«ملحقية المملكة في الأردن» تحذر المبتعثين: ابتعدوا عن مشاجرات «إربد»

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«ملحقية المملكة في الأردن» تحذر المبتعثين: ابتعدوا عن مشاجرات «إربد»

تواصل – الرياض :

نصحت الملحقية الثقافية السعودية في الأردن، الطلبة السعوديين الدارسين في محافظة إربد، بعدم الاقتراب من أماكن التجمهر، مشددة على الابتعاد عن أماكن وقوع المشاجرات، وذلك إثر وقوع مشاجرات بين شبان ينتمون إلى عشيرتين مساء أول من أمس الاثنين، تسببت في مقتل أحدهم، مما استنفر الأجهزة الأمنية، التي قبضت على المتسببين في المشاجرة.

وقالت الملحقية في بيان أصدرته أمس (الثلاثاء)، إنها تأمل من الطلبة والطالبات الدارسين في إربد “أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من أماكن التجمهر”، لافتة إلى تلقيها معلومات عن وقوع عدد من المشاجرات في أماكن متفرقة في منطقة الصريح والرمثا. ‏وطالبت جميع الطلاب بالاتصال على أرقام طوارئ الملحقية وشؤون السعوديين في السفارة في حال حدوث أي أمر طارئ.

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