زيادة جرائم الكراهية ضدَّ مسلمي أميركا

تواصل – واس:

كشف مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) أن جرائم الكراهية ضد المسلمين بالولايات المتحدة زادت في عام 2016 بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق له.

جاء ذلك في تقرير أصدره فرع مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية بولاية فلوريدا الثلاثاء، ونشره المجلس على موقعه الإلكتروني.

وأوضح التقرير أن جرائم الكراهية ضد المسلمين بالولايات المتحدة ارتفعت إلى 260 حادثًا عام 2016، مقارنة بـ 180 من النوع نفسه عام 2015، و 38 في 2014.

وبين التقرير أن حوادث التحيز التي يواجهها المسلمون (اتخاذ موقف ضد المسلمين بما فيه جرائم الكراهية) في الولايات المتحدة بلغت العام الماضي 2213 حادثًا، بزيادة 57% عن عام 2015 الذي بلغت فيه 1409.

ولفت التقرير إلى أن التحيز ضد المسلمين بأميركا قفز بنسبة 65% للفترة ما بين عامي 2014- 2016.

وقالت المنظمة الأميركية، إن أكثر خمسة حوادث تحيز ترتكب ضد المسلمين بالولايات المتحدة هي جرائم الكراهية، المضايقات، ملاحقة مكتب المباحث الاتحادية “إف بي آي”، صعوبة التوظيف، والحرمان من مراعاة التقاليد الدينية.