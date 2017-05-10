«أبو ساق»: شركات ومؤسسات حكومية ودبلوماسية متهمة بتهريب النفط

تواصل – الرياض:

كشف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، عن اطلاع مجلس الشورى على قوائم تتضمن مئات الشركات والمؤسسات (الحكومية والخاصة) والدبلوماسية والخيرية والأفراد المتهمة بعمليات تهريب النفط، مشيراً إلى أن القوائم والإحصاءات في ذلك طويلة.

وأعرب أبو ساق خلال حضوره الجلسة التي عقدها مجلس الشورى أمس الثلاثاء، عن سعادته بموافقة المجلس على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم151/77 وتاريخ 24/2/1436هـ، والذي أعيد للمجلس بتعديلات من الحكومة عملاً بالمادة الـ17 من نظامه، بحسب “الحياة”.

وشكر لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس والأعضاء على تفهمهم للتعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع النظام، مؤكداً عزمه حضور جلسات المجلس متى ما وجدت حاجة إلى وجوده، وذلك للحد من التباين بين الحكومة والمجلس، وتقريب وجهات النظر حول عدد من الملفات.

وتعهد أبو ساق للمجلس بالعمل بكل ما يسهم في تفعيل عمل الشورى في شأنه التشريعي والرقابي، منوهاً بالتوافق الكبير بين الحكومة والمجلس.