«ترامب» يقيل مدير «الإف بي آي»

تواصل – وكالات:

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) جيمس كومي، الذي كان يقود تحقيقات متعلقة بصلات محتملة بين فريق حملة ترامب وروسيا، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر ‘‘إن الرئيس قبل توصية المدعي العام ونائب المدعي العام بما يتعلق بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالية”، وفقا لـ‘‘فرانس برس‘‘.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان مقتضب، عقب إقالة جيمس كومي، أن البحث عن مدير جديد للإف بي آي سيبدأ فوراً، دون ذكر مزيد من التفاصيل.