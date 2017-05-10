مسؤول يكشف حقيقة حصول طبيب أسنان متوسط الخبرة على 70 ألف ريال (فيديو)

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

نفى عضو اللجنة الصحية في غرفة جدة الدكتور عبدالرحيم قاري، مساء أمس الثلاثاء، صحة ما يشاع بشأن حصول أطباء الأسنان ذوي الخبرة المتوسطة على رواتب تصل لـ70 ألف ريال.

وقال “قاري” في مداخلة هاتفية مع قناة “24 السعودية”: “لا تطرحوا أطروحات غير موجودة، المواطنون يبحثون عن الأطباء أصحاب الخبرات في هذا المجال ولا يسلمون أنفسهم للخليجيين الجدُّد”، حسب قوله.

وأضاف: توجد 26 كلية طب أسنان، خرجت دفعات من أطباء الأسنان بدون خبرة في سوق العمل وبالتالي لا يستطيعون المنافسة، ناصحاً هذه الكليات بإعادة تدريب الأطباء الجدُّد وتأهيلهم.