 متحدث الجوازات: بعض المخالفات تصل غرامتها لـ 50 ألف ريال (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

متحدث الجوازات: بعض المخالفات تصل غرامتها لـ 50 ألف ريال (فيديو)

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تواصل – خالد العبدالله:

أكد المقدم طلال الشلهوب المتحدث باسم الجوازات، أن هناك شرطان للمخالف كي يستفيد من حملة وطن بلا مخالف، وهما أن ينهي إجراءاته وأن يغادر على حسابه الخاص، موضحا أن بعض المخالفات تصل غرامتها لـ50 ألف ريال.

وأضاف، في لقاء مع قناة ‘‘24 السعودية‘‘، أن الضبط الميداني للمخالفين مستمر والأمن العام بجميع قطاعاته ووزارة العمل لديهم ضبط وفرق تفتيشية تقوم أيضاً بالتتبع.

وتابع المقدم الشلهوب، أن المديرية العامة للجوازات، تؤكد أنها ليست جهة ضبط ميداني، كما كنا في السابق.

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